Oyun yapıyor demişti... Çocuğa saldıran tasmasız köpeğin sahibine hapis istemi!

İDDİANAME KABUL EDİLDİ, 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yürütülen soruşturmada, şüpheli S.T.'nin köpeğini kontrol altında bulundurmasının zorunlu olduğu, özellikle küçük çocukların eğlenmek, sosyalleşmek ve spor yapmak amacıyla güvenli huzurlu şekilde bulunduğu ortamlarda köpeğin serbest bırakılmasının diğer insanların huzurunu kaçıracağı vurgulandı. Şüpheli S.T.'nin sahibi olduğu köpeğin 5 yaşındaki kızın üzerine saldırmasına sebep olduğu ve çocuğun korku, panik, endişeyle kaçtığı belirtildi. Şüphelinin başkalarının hayatını tehlike oluşturacak şekilde köpeğini serbest bırakarak 'hayvanı tehlike oluşturabilecek şekilde serbest bırakma' suçunu işlediği kaydedilirken savcı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli S.T.'nin 6 aya kadar hapsi istendi. İddianame 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, S.T. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.