İzmir elektrik kesintisi 28 Mart Salı

Saat : 9:30 - 15:30
DİKİLİ / İZMİR
KABAKUM ( SAHİL YOLU CD. Siteler 8 sk. Siteler 6 Sk. SİTELER 7 SİTELER 9 )
Saat : 12:00 - 14:00
DİKİLİ / İZMİR
ÇANDARLI
DEMİRTAŞ
Saat : 9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
CUMHURİYET ( KESTEL SK. ÖZLEM SK. GÜLÇEHRE SK. PROF. MUAMMER AKSOY CD. ULUÇ SK. ŞAİR EŞREF CD. ULUS CD. MEVLANA CD. CANPOLAT SK. )
Saat : 9:00 - 10:30
KARABAĞLAR / İZMİR
KARABAĞLAR ( 4019. SK. 4020. SK. 5770/19. SK. 4018. SK. 4012. SK. 5775. SK. 4017. SK. )
YUNUS EMRE ( 4024. SK. 4021. SK. 4023. SK. YEŞİLLİK CD. 4026. SK. 4030. SK. 4012. SK. 4027. SK. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT )
SELVİLİ ( 4019. SK. 4015/3. SK. DOSTLUK BLV. )