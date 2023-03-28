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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 28 Mart Salı

İzmir elektrik kesintisi 28 Mart Salı

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 28 Mart Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

28.03.2023, 09:37 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023, 10:18

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? 28 Mart Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 287 Mart Salı

Saat : 10:00 - 16:00
BALÇOVA / İZMİR
KORUTÜRK ( MELTEM SK. KARAYEL SK. ÇAĞDAŞ ZEYTİN SK. KESTANE SK. KAKTÜS SK. LİDER SK. TAYFUN SK. RÜZGAR SK. KASIRGA SK. İMBAT SK. YILKI SK. )

Saat : 12:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
YENİKENT
ZEYTİNDAĞ
TEKKEDERE
AŞAĞIKIRIKLAR

İzmir elektrik kesintisi 287 Mart Salı

Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
GÖKSU ( 637/24. SK. 649/1. SK. 648. SK. 637/10. SK. 637/28. SK. 690/1. SK. 637/23. SK. 637/25. SK. 637/4 691/2. SK. 637/27. SK. 637/5. SK. 637/15. SK. 648/5. SK. 637/26. SK. 691. SK. 692. SK. 648/1. SK. 649/6. SK. 648/2. SK. 693/24 691/4. SK. )
YEŞİLBAĞLAR ( 637/4 )

Saat : 10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
İZKENT ( 1310. SK. 1307. SK. 1314. SK. 1313. SK. )

Saat : 10:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
ALAÇATI ( 14037. SK. 14036. SK. 14040. SK. 14042/1. SK. 14046. SK. 14038. SK. 14048. SK. 14039. SK. 14050. SK. 14042. SK. )

İzmir elektrik kesintisi 287 Mart Salı

Saat : 9:30 - 15:30
DİKİLİ / İZMİR
KABAKUM ( SAHİL YOLU CD. Siteler 8 sk. Siteler 6 Sk. SİTELER 7 SİTELER 9 )

Saat : 12:00 - 14:00
DİKİLİ / İZMİR
ÇANDARLI
DEMİRTAŞ

Saat : 9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
CUMHURİYET ( KESTEL SK. ÖZLEM SK. GÜLÇEHRE SK. PROF. MUAMMER AKSOY CD. ULUÇ SK. ŞAİR EŞREF CD. ULUS CD. MEVLANA CD. CANPOLAT SK. )

Saat : 9:00 - 10:30
KARABAĞLAR / İZMİR
KARABAĞLAR ( 4019. SK. 4020. SK. 5770/19. SK. 4018. SK. 4012. SK. 5775. SK. 4017. SK. )

YUNUS EMRE ( 4024. SK. 4021. SK. 4023. SK. YEŞİLLİK CD. 4026. SK. 4030. SK. 4012. SK. 4027. SK. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT )

SELVİLİ ( 4019. SK. 4015/3. SK. DOSTLUK BLV. )

İzmir elektrik kesintisi 287 Mart Salı

Saat : 12:00 - 13:30
KARABAĞLAR / İZMİR
SEVGİ ( ESKİ İZMİR CD. 4642. SK. 4652. SK. 4639. SK. 4638. SK. 4637. SK. 4651. SK. )

ALİ FUAT CEBESOY ( 9147. SK. ERDAL YAKLAV CD. 9149. SK. ESKİ İZMİR CD. 9141. SK. )

Saat : 10:00 - 12:00
KARABURUN / İZMİR
EĞLENHOCA
KÜÇÜKBAHÇE ( PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU petunya GÜZELKENT SİTESİ YOLU KARAREİS TATİL SİTESİ İÇİ YOLU MERCANKOYU SİTESİ İÇİ YOLU )

Saat : 9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
MORDOĞAN ( 104 FAKÜLTE 136 109 111 SK. )

İzmir elektrik kesintisi 287 Mart Salı

Saat : 9:00 - 10:30
KARŞIYAKA / İZMİR
YALI ( 6430. SK. 6431. SK. 6433. SK. 6434. SK. 6418. SK. )

Saat : 10:30 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
YALI ( 6514. SK. 6519. SK. 1671. SK. AHMET KEMAL BAYSAK 6500/3. SK. 6516. SK. )

Saat : 10:30 - 12:00
KONAK / İZMİR
YENİGÜN ( 1315. SK. FEVZİPAŞA ANAFARTALAR CD. 1316. SK. 1313. SK. GAZİ OSMAN PAŞA BLV. )

Saat : 12:00 - 13:30
KONAK / İZMİR
YENİGÜN ( 1310. SK. 1303. SK. )
HURŞİDİYE ( FEVZİ PAŞA BLV. )

İzmir elektrik kesintisi 287 Mart Salı

Saat : 10:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
ORTA ( MUSTAFA KEMAL PAŞA 1106. SK. 8035. SK. 1074. SK. 1082. SK. 1092. SK. ORTA MAHALLE SEVGİ YOLU SK. 8037. SK. 1041. SK. 1118. SK. 1126 1104/1. SK. 1048. SK. 1070. SK. 8104. SK. 1120. SK. 1076. SK. 8102. SK. 1116. SK. 1108. SK. 1068. SK. 1100. SK. 1112. SK. 1154 1021. SK. 1161 1090. SK. 8110. SK. 1029. SK. 1096. SK. 1147 1067. SK. 1150. SK. 1058. SK. 1080. SK. 1134. SK. 1130 GENÇLİK PARKI İÇİ YOLU 1098. SK. 1060. SK. 1094. SK. 8027. SK. 1066. SK. 8031. SK. 1088. SK. 8025. SK. 1156. SK. 1114. SK. FİLİZ 1043 1078. SK. 8039. SK. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. 1086. SK. 1044. SK. 1124 8033. SK. 1158. SK. 1064. SK. 1072. SK. 1145. SK. 1084. SK. 1062. SK. 1132 1138. SK. )

GÜMÜLDÜR İNÖNÜ ( 6065. SK. YEŞİLKÖY SK. HALİDE EDİP ADIVAR CD. MERYEM ANA )

İzmir elektrik kesintisi 287 Mart Salı

Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
ZAFER ( ŞEHİT TURAN EMEKSİZ ORTAÇ SK. ŞEHİT OSMAN ERGÜR SK. FEN SK. 1332. SK. 1337. SK. LEVENT SK. 1329. SK. 1330. SK. 1335. SK. 1336. SK. 1324. SK. )

Saat : 10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
SEYREKLİ

Saat : 10:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
İSA BEY ( ŞARAPÇI KUYU MEVKİİ )

İzmir elektrik kesintisi 287 Mart Salı

Saat : 10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
ATALAN ( KURTULUŞ CD. 609. SK. 607. SK. İZMİR ÖDEMİŞ YOLU 608. SK. 602. SK. 601. SK. 605. SK. TİRE CD. 612. SK. 603. SK. 604. SK. )
GÖLLÜCE ( 705. SK. 721. SK. 722. SK. 717. SK. 723. SK. 714. SK. 712. SK. 713. SK. 716. SK. 709. SK. 706. SK. 729. SK. 725. SK. 704. SK. 715. SK. 720. SK. 711. SK. 727. SK. 719. SK. 702. SK. 701. SK. 703. SK. BÜYÜK MENDERES CD. 718. SK. )
BÜLBÜLDERE ( 809. SK. 821. SK. 803. SK. 823. SK. 804. SK. 806. SK. 815. SK. 819. SK. 811. SK. 817. SK. 813. SK. 807. SK. YUNUS EMRE CD. 801. SK. )
SUBAŞI
19 MAYIS
NAİME
KIRBAŞ

İzmir elektrik kesintisi 287 Mart Salı

Saat : 10:00 - 12:00
URLA / İZMİR
BALIKLIOVA ( 13047 13031 13046 13035 13045 13049 SK. 13044 13043 13037 13039 13038 13043/1 SK. 13033/1 13042 13036 13034 13051 13041 13030 SK. 13033 13041/1 13032 13048 SK. 13040 )

Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
ATATÜRK ( İSTASYON )
İBNİ MELEK ( İLKADIM )
FATİH ( MEHTAP )

Saat : 9:00 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
BELEVİ ( 12522 12006 12011 12029 12514 12516 12007 12515 12024 12530 12005 12022 12504 12517 12015 12528 12002 12016 12001 12014 ŞEHİTLER 12508 DOMUZ GEDİĞİ CİKMAZ SK VATAN CD. 12511 GÖRÜNMEZ 12013 12510 12502 SOKAK 12021 12507 12025 BELEVİ CUMHURİYET 12027 12521 12518 12028 12034 12003 12512 12520 12503 12018 12008 12001/1 12026 12009 12513 12519 12030 12039 12527 12023 ÜMİT AKOĞUL 12531 12502 DOKTOR TAHSİN KAYAYURT 12012 12004 12010 12017 12505 12529 TİRE 12523 12032 12020 )

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