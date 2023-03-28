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Haberler İzmir İzmir'de acı son! Arkadaşını evine evine bırakmak isterken kendi canından oldu...

İzmir'de acı son! Arkadaşını evine evine bırakmak isterken kendi canından oldu...

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen kaza, Meryem Balım idaresindeki motosiklet ile taksinin çarpışmasıyla meydana geldi. Şiddetli çarpışma sonucu metrelerce savrulan 22 yaşındaki genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan arkadaşı ağır yaralandı.

İHA

28.03.2023, 12:55

İzmir’de acı son! Arkadaşını evine evine bırakmak isterken kendi canından oldu...

İzmir'in Torbalı ilçesinde, taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Meryem Balım feci kazada yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Torbalı ilçesi Ayrancılar eski Pancar yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen Meryem Balım (22) idaresindeki motosiklet, taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Meryem Balım ve yolcu konumundaki arkadaşı yerde metrelerce savruldu. 22 yaşındaki Balım, olay yerinde can verdi, arkadaşı ise ağır yaralandı. Balım'ın ölümü sonrası yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Kazada hayatını kaybeden genç kızın arkadaşını eve bırakmak istediği öğrenildi. Kazada ağır yaralanan diğer genç kızın tedavisinin Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'nde yapıldığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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