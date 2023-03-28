İzmir’de cami minaresi beşik gibi sallandı! Dehşete düşüren olay mahalleliyi ürküttü!

Yapımı tamamlandığında da sallanacak elbette ama bu kadar sallanmayacak. Beton bile sallanır. Eski hali betondu, o bile şiddetli rüzgarda sallanıyordu. Biz minarenin inşasını yapan firmayla sözleşme yaptık ve 100 sene garanti verdiler. Bu firma senelerdir bu işi yapıyor. Burası tamamlandığı zaman bir daha böyle bir sallantı olmayacak tabi ki. Hiç bir zararı yoktur" dedi.

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