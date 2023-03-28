İzmir’de şaşkına çeviren düzenek! Termal çadırla yaptığı serada uyuşturucu yetiştirmiş!

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile Narkotik timleri, ilçede bulunan bir evde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, ev içerisine kurulan düzenek dikkat çekti.