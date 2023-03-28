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Haberler İzmir İzmir'de şaşkına çeviren düzenek! Termal çadırla yaptığı serada uyuşturucu yetiştirmiş!

İzmir'de şaşkına çeviren düzenek! Termal çadırla yaptığı serada uyuşturucu yetiştirmiş!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir evde uyuşturucu madde imal edilip satıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda polisler, karşılaştıklara manzarayla adeta şaşkına döndü. Evin orta yerine termal çadır kurup kendi imkanlarıyla yaptığı serada uyuşturucu yetiştiren şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

28.03.2023, 09:50

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, termal çadır içerisinde uyuşturucu imal ettiği görüldü. Evinde zehir yetiştirip ticaretini yaptığı değerlendirilen şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir’de şaşkına çeviren düzenek! Termal çadırla yaptığı serada uyuşturucu yetiştirmiş!

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile Narkotik timleri, ilçede bulunan bir evde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, ev içerisine kurulan düzenek dikkat çekti.

İzmir’de şaşkına çeviren düzenek! Termal çadırla yaptığı serada uyuşturucu yetiştirmiş!

TERMAL ÇADIR KURUP SERA YAPMIŞ
Şüphelinin evine düzenek kurup, termal çadır içerisini seraya çevirdiği, burada imal ettiği uyuşturucu maddelerin satışını yaptığı belirlendi.

İzmir’de şaşkına çeviren düzenek! Termal çadırla yaptığı serada uyuşturucu yetiştirmiş!

GÖZALTINDA
Evde yapılan aramada, termal çadır içerisinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve fanlı sera ile bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan materyaller ve hassas terazi ele geçirildi.

İzmir’de şaşkına çeviren düzenek! Termal çadırla yaptığı serada uyuşturucu yetiştirmiş!

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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