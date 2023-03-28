Kırmızı ışıkta duran aracın üstüne duvar düştü

İzmir-Çanakkale Yolu Biçerova Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Menemen'den Aliağa istikametine giderken trafik ışıklarında bekleyen E.A. idaresindeki 35 GC 3307 plakalı otomobilin üzerine sol tarafında bekleyen O.S. idaresindeki 35 ARR 518 plakalı tırın kasasında yüklü olan panel duvar devrildi.

Duvarın otomobilin üst arka kısmına devrilmesi ve otomobilde sürücüden başka kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Araç içerisinde yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapalı olan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.