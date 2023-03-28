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Haberler İzmir Yunan'ın ölüme terk ettiği 27 düzensiz göçmen İzmir'de kurtarıldı!

Yunan'ın ölüme terk ettiği 27 düzensiz göçmen İzmir'de kurtarıldı!

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 27 düzensizgöçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

AA

28.03.2023, 09:06

Yunan’ın ölüme terk ettiği 27 düzensiz göçmen İzmir’de kurtarıldı!

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı, 27 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu hareketli lastik bot, Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu, 49 düzensiz göçmen yakalandı. Yine Dikili ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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