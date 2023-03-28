Yunan’ın ölüme terk ettiği 27 düzensiz göçmen İzmir’de kurtarıldı!

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı, 27 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu hareketli lastik bot, Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu, 49 düzensiz göçmen yakalandı. Yine Dikili ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.