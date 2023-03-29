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Haberler İzmir ‘AKBABA’ operasyonunda 18 kişiye gözaltı

‘AKBABA’ operasyonunda 18 kişiye gözaltı

29.3.2023

‘AKBABA’ operasyonunda 18 kişiye gözaltı
İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçeleri ile Manisa'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında adliyede görevli icra satış müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Hiyerarşik yapılanmış, aile tipi mafya şeklinde örgütlenmiş, suç işlemeyi sürekli hale getirmiş ve bu suçları işlemek için elverişli malzemelere sahip olduğu tespit edilen K.A.'nın liderlik ettiği suç örgütüne yönelik operasyona 'Akbaba' adı verildi. Operasyona toplamda 135 personel katıldı.

CÜNEYT HASÇELİK
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