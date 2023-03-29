İzmir’de korkunç son! Yem karma makinesine düşerek can verdi

İzmir'in Tire ilçesindeki özel bir çiftlikte meydana gelen olayda Gholamdastgır Ahmedzey isimli işçi, iddialara göre yem karma makinesinin temizliğini yaptığı esnada dengesini kaybederek makinenin içine düştü. Ahmedzey, burada sıkışırken, durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen doktorlar, makinede sıkışan işçiye hemen müdahale etti. Durumu ağır olan işçi için hava ambulansı talep edildi.





HELİKOPTER TARLAYA İNDİ

İzmir'den havalanan 112 ambulansı, çiftliğin hemen yanındaki ekin tarlasına iniş yaptı. Tire Devlet Hastanesi uzman doktorları, yaralı işçiyi sıkıştığı yerden kurtarmak için 2 saat süren bir operasyon yaptı.

Doktorların zamanla yarıştığı olayda ağır yaralı işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İşçinin cansız bedeni, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına alınarak Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.