Yine tır yine kaza

İzmir'in Menemen ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen bir otomobilin üzerine yanındaki TIR'ın kasasında yüklü olan panel duvar düştü. Meydana gelen kazada şans eseri hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, önceki gün saat 15.45 sıralarında İzmir-Çanakkale Yolu Biçerova Kavşağı'nda meydana geldi.



FACİA KIL PAYI ATLATILDI

Menemen'den Aliağa istikametine giderken trafik ışıklarında bekleyen E.A. idaresindeki 35 GC 3307 plakalı otomobilin üzerine sol tarafında bekleyen O.S. idaresindeki 35 ARR 518 plakalı tırın kasasında yüklü panel duvar devrildi. Duvarın otomobilin üst arka kısmına devrilmesi ve otomobilde sürücüden başka kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Araç içerisinde yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.