  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Yine tır yine kaza

Yine tır yine kaza

29.3.2023

Yine tır yine kaza
İzmir'in Menemen ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen bir otomobilin üzerine yanındaki TIR'ın kasasında yüklü olan panel duvar düştü. Meydana gelen kazada şans eseri hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, önceki gün saat 15.45 sıralarında İzmir-Çanakkale Yolu Biçerova Kavşağı'nda meydana geldi.

FACİA KIL PAYI ATLATILDI
Menemen'den Aliağa istikametine giderken trafik ışıklarında bekleyen E.A. idaresindeki 35 GC 3307 plakalı otomobilin üzerine sol tarafında bekleyen O.S. idaresindeki 35 ARR 518 plakalı tırın kasasında yüklü panel duvar devrildi. Duvarın otomobilin üst arka kısmına devrilmesi ve otomobilde sürücüden başka kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Araç içerisinde yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA