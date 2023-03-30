14 saatlik operasyonla hayata döndü! Çift taraflı akciğer nakli kurtarıcısı oldu!

KOMPLİKASYONLARI BAŞARIYLA ATLATTI

Gülsüm'ün bir yıldır devam eden enfeksiyon nedeniyle akciğer fonksiyonlarını yitirdiğinin tespit edildiğini söyleyen Doç. Dr. Ali Özdil, "Bir yıldır bekleme listesindeydi. Gülsüm için uygun bir bağışçı olduğu söylendi. İki gün önce geçirdiği bir kaza sonrasında beyin ölümü gerçekleşen bir donör olduğu söylendi. Kan grubu ve boyu Gülsüm ile uyumluydu. Gülsüm de listemizde organa en acil ihtiyacı olan hastalarımızdan biriydi. Cumartesi günü sabah başlayan bir maratonla birlikte akşam 19.30'dan 20.00'a kadar süren operasyonda, geniş bir ekibin katılımıyla iki taraflı akciğer naklini uyguladık. Bu hastalarda operasyonlar ne kadar başarılı olsa da sonrasında komplikasyonlar gelişebiliyor. Enfeksiyon, kanama gibi komplikasyonları Gülsüm başarılı şekilde atlattı" dedi.