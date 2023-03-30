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Haberler İzmir ‘35 saatlik çalışma maliyeti yükseltir’

‘35 saatlik çalışma maliyeti yükseltir’

30.3.2023

Gazete

‘35 saatlik çalışma maliyeti yükseltir’
İzmir'de düzenlenen İktisat Kongresi ile ilgili eleştirilerde bulunan 34.Grup Plastik Ambalaj Sanayi Meclis Üyesi Erdoğan Çiçekçi, "Çalışma saatinin 35 saate indirilmesi sanayicilere yüksek maliyetlere sebep olabileceği gibi bir de eksilen iş saatini doldurmak amacıyla, eğitimli işçi bulunamaması söz konusu da olacaktır. Sayın Soyer'e 'bu karar 40 yılı bizi geriye götürür' dedim. 35 saate düştü diyelim, bir de 2 gün ücretli izin istiyorsun. 16 saatten çıkar, haftada 2 gün çalış, ondan sonra yat. Türkiye nasıl kalkınacak?" dedi.
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