Büyükşehir’in yüzde 38 önerisi kabul görmedi

7 bin İZELMAN işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin dünkü görüşmelerinde de ücret zamlarında bir ilerleme kaydedilemedi. 8 saatlik TİS oturumunda geriye kalan 13 maddenin 8'inde anlaşma sağlanırken Büyükşehir zam teklifini yüzde 35'den yüzde 38'e çıkardı. Zam teklifi sendika tarafından kabul görmedi. Sendikacılar Büyükşehir'in zam teklifini 'gayriciddi' olarak yorumladı.

Temsilciler kurulunda hazırlanan toplu iş sözleşmesi taslağına göre sendika yönetimi günlük brüt ücretleri 300 ile 350 lira arasında değişen 4 farklı grupta çalışan işçiler için ilk 6 ay için yüzde 75 zam, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için de TÜFE oranında zam ve artı yüzde 3 refah payı talep etti.

YÜZDE 40'A DA RET

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU Genel müdürlüklerinde görevli kamu emekçileri ile bu işyerlerinde örgütlü TÜM BEL-SEN ile yürütülen TİS görüşmelerinde işveren tarafından yüzde 40'lık yeni bir teklif geldi. Büyükşehir bürokratları ayrıca ikramiyelerin ise 2 bin 100 liraya çıkarılmasını önerdi. Öneri sendika tarafından kabul görmedi. Verilen zam teklifi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark içindeki hollerde bulunan birimlerde alkışlarla protesto edildi. Birimler içinde yürüyüş yapan kamu emekçileri 'Sadaka değil toplu sözleşme' ve 'İnsanca bir yaşam istiyoruz' sloganını attı.