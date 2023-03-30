İzmir otogarında dev operasyon! Valizden çıkanlar dehşete düşürdü!

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen operasyonda G.U. adlı şüpheli kıskıvrak yakalanırken, şüphelinin valizinde yapılan aramada 27 bin 400 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan G.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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