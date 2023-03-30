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Haberler İzmir İzmir otogarında dev operasyon! Valizden çıkanlar dehşete düşürdü!

İzmir otogarında dev operasyon! Valizden çıkanlar dehşete düşürdü!

İzmir'de şehirlerası otobüsle yolculuk yapan bir kişinin kente çok sayıda uyuşturucu sokacağı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Otogarda düzenlenen operasyonda, şüphelinin valizinde yapılan aramada piyasa değeri 27 bin 400 lira olan binlerce sentetik hap ele geçirildi. Öte yandan, G.U. isimli şüpheli gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

30.03.2023, 10:37

İzmir'de polisin otogarda düzenlediği operasyonda, kente şehir dışından kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik hap getiren şahıs yakalandı.

İzmir otogarında dev operasyon! Valizden çıkanlar dehşete düşürdü!

Yolcunun valizinde yapılan aramada 27 bin 400 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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İzmir otogarında dev operasyon! Valizden çıkanlar dehşete düşürdü!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e şehirlerarası otobüsle yolcu olarak gelen bir kişinin uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir otogarında dev operasyon! Valizden çıkanlar dehşete düşürdü!

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen operasyonda G.U. adlı şüpheli kıskıvrak yakalanırken, şüphelinin valizinde yapılan aramada 27 bin 400 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan G.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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