Mart kapıdan baktırdı

Son iki haftada baharı yaşayan Ege'de aniden gelen kar yağışı şaşırttı. İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Kütahya ve Uşak kar yağışıyla beyaza bürünürken, hava sıcaklığı 8 ila 15 derece düştü. Bornova'nın ve Ödemiş'in yüksek rakımlı mahalleleri beyaza büründü. İzmir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle Manisa Spil Dağı Milli Parkı ile Aydın'ın Çine ilçesi Madran Dağı ulaşımına kapandı. Köy yolları uzun bir uğraş sonrası iş makineleri ile açıldı. Bu bölgelerde hava sıcaklığı eksi derecelere düştü. Afyonkarahisar ile Denizli'de karla karışık sağanak yağış, sabahın ilk saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Afyonkarihisar'da kar özellikle yüksek kesimlerde bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu. Uşak ve Kütahya'da kısa sürede etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Gece başlayan ve sabah da devam eden kar yağışı sonrası şehir, eşsiz bir güzelliğe büründü. Kar kalınlığının şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde de 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.



MURAT ŞENBAKLAVACI



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