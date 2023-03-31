İzmir’de çalışan kadın iş yeri kreş açmayınca bakın ne yaptı

KARAR

Dosyayı inceleyen hakim, kararında "Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik"in, "Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150'den çok kadın çalışanı olan iş yerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerine yakın belirlenmiş şartları taşıyan yurdun kurulması zorunludur.