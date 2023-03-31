İzmir’de çalışan kadın iş yeri kreş açmayınca bakın ne yaptı

"75 BİN LİRAYA YAKIN ALACAĞI ÇIKTI"
S.E.K'nin avukatı Reyhan Aydemir, AA muhabirine, taleplerinin yönetmelik uyarınca haklı bulunduğunu belirtti.
İşverenin yönetmeliği kendi açısından yorumlamaya çalıştığını savunan Aydemir, şunları kaydetti:
"İşveren, 'Bize daha önce bir ihbarda bulunulmadı', 'İş yeri koşullarında kreş hiç yoktu zaten', "İşçi bu kuruma geldiğinde bunu kabul etmişti' gibi savunmalarda bulundu. İşçi bunu otomatik kabul etti diyemeyiz, işveren bu yükümlülüğüne uymak zorunda. Müvekkilim şu an icra aşamasında, faizlerle yaklaşık 75 bin liraya yakın alacağı çıktı."