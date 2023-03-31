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İzmir'de feci kaza: Araçtan inerken otomobil çarptı

İzmir'in Selçuk ilçesinde yol kenarında araç içerisinde beklerken başka bir otomobilin çarptığı kişi, hayatını kaybetti.

İHA

31.03.2023, 20:48

İzmir’de feci kaza: Araçtan inerken otomobil çarptı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Torbalı-Selçuk Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla yol kenarında bekleme yapan Eşref Yolcu (44) idaresindeki otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan Zafer B. idaresindeki otomobil çarptı. Bekleme yaptığı esnada aracından inmek üzereyken aracın çarptığı Eşref Yolcu, metrelerce sürüklenirken araçta bulunan Ayten E. (49) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolluk güçleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Eşref Yolcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazada yaralanan Ayten E. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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