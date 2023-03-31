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Haberler İzmir İzmir'e zehir sokmak isteyen tacirlere polis engeli

İzmir'e zehir sokmak isteyen tacirlere polis engeli

İzmir'e diğer illerden uyuşturucu madde getirileceğini tespit eden polis ekipleri, bir kamyonda ve bir ikamette operasyon düzenledi. Yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 500 gram esrar, bin 763 adet extacy hap, bir miktar esrar maddesi ele geçirildi; 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

31.03.2023, 11:15

İzmir’e zehir sokmak isteyen tacirlere polis engeli

İzmir'e diğer illerden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinilmesi üzerine, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "narkotik dedektör köpeği" Rota'nın da katılımıyla Bornova ilçesinde 1 kamyona gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca, Konak ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikamette gerçekleştirilen operasyonda bin 763 adet extacy hap, bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli S.G., B.B., H.A., M.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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