Karaciğer nakilli sporcudan anlamlı yarış! “Organ bağışının hayat kurtardığının canlı kanıtıyım”

Bu oyunlar ülkemizde de farkındalık oluşturmak, organ bağışı konusunda bilinci artırmak, organ naklinde geldiğimiz başarılı noktayı dünyaya göstermek açısından çok önemli. Ancak yarışmalara katılabilmek için devletin önderlik edip tüm paydaşların destek vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Prof. Dr. Murat Kılıç da Erdoğan'ın organ naklinin hayat kurtarıcı olduğunu kanıtlayan en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Üstlendiği misyon da hastalara umut verici" diye konuştu.