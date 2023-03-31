Karaciğer nakilli sporcudan anlamlı yarış! “Organ bağışının hayat kurtardığının canlı kanıtıyım”

ORGAN BAĞIŞININ HAYAT KURTARDIĞININ CANLI KANITIYIM
Her şey bitiyor derken, Kent Hastanesinden gelen müjdeyle hayatının değiştiğini ve kendisine bir yaşam hediye edildiğini belirten Erdoğan, "Organ bağışının hayat kurtardığının canlı kanıtıyım" diyerek şöyle konuştu: "Eski bir milli sporcu olarak sporla geniş kitlelere ulaşarak dikkat çekebileceğimi düşündüm. Bana hediye edilen hayatın nasıl sürdüğünü, organ bağışçıma ve ailesine olan minnettarlığımı gösterme, ülkemizde çok az olan kadavradan organ bağışı konusunda farkındalık oluşturma amacıyla yeniden spora başladım. Organ bağışlarını, organ bekleyen hastaların umutlarını artırmayı, ülkemizin organ naklindeki başarılarını göstermeyi gâye edindim. Nitekim nakil olduktan 4 ay sonra yavaş yavaş egzersiz yapmaya başladım. O zamanki hedefim 2019 yılında İngiltere'de yapılan Dünya Transplant Oyunlarına katılmaktı. Benim için harika bir deneyim oldu. 61 ülkeden gelen farklı spor dallarında mücadele eden 8-80 yaş aralığındaki nakilli bireylerin dünyaya organ bağışı farkındalığı mesajını vermek için çaba gösterdiklerine şahit oldum. Bu ilk yarışımda uzun atlama, basketbol ve gülle atma müsabakasında ülkemizi temsil ettim" dedi.