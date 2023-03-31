Meteoroloji’den İzmir’e uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İzmir genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Cumartesi günü; İzmir il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer hamleli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı. Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.