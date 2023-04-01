Dünyadaki 12. vaka İzmir'de görüldü! Hamileyken hamile kaldı!

SEANSLAR ARTIRILMALI

Otizmde eğitimin çok önemli olduğunu ifade eden Çelik, "Özel çocuklar, grup terapileri ile birlikte ayda sadece 12 saat özel eğitim alabiliyor. Ancak bu yeterli olmadığı için seans başı 350 lira ödeyerek özel eğitim aldırıyoruz. Bunu aylık olarak hesapladığınızda 40 bin liraya tekabül ediyor. Ayaz konuşmuyor ama sadece özel eğitim aldırabiliyoruz. Dil terapisi de aldırmamız lazım ama bunun için de seans başı 600 lira vermem gerekiyor. Çoğu ailenin bunu karşılaması imkansız. Otizmli ailelerin talebi; seansların artırılması, özel alınan eğitimdeki seans ücretlerinin de düşürülmesi. En azından devlet tarafından ayda 40 saat eğitim verilmesi gerekiyor. Bu çocuklar ilkokula gittiğinde, çocuklara yardımcı olması için gölge öğretmen gerekiyor. Fakat gölge öğretmenlerin ücretleri de çok yüksek. Ayda 8 bin liraya gölge öğretmen bulursak seviniyoruz" sözlerine yer verdi.