İzmir-Fransa rotasında yeni Ro-Ro hattı açılıyor!

İzmir Alsancak Limanı'ndan Fransa'nın Sete limanına ilk Ro-Ro hizmeti olma özelliğini taşıyacak olan İzmir-Sete rotası ile Türkiye ve Avrupa arasındaki taşımacılık çözümlerine bir yenisini daha ekliyor.

İzmir-Sete hattı aynı zamanda Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları karşıladığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından da teşvik kapsamına alındı.

EGE'DEN AVRUPA, İNGİLTERE VE KUZEY AFRİKA'YA YENİ ULAŞIM KORİDORU

İzmir-Sete Ro-Ro hattı ile Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz ve Kuzey Afrika'ya Ege Bölgesi'nden yeni bir ulaşım koridoru açılmış oluyor. İtalya-Trieste üzerinden kurulan intermodal ağının bir benzeri Sete Limanı'nda da kuruluyor. Sete – Paris treni haftada karşılıklı 3 sefer, Sete – Calais treni ise haftada karşılıklı 2 sefer şeklinde gerçekleştiriyor. Bu bağlantılar ile İzmir'den Paris'e 6, İzmir'den Londra'ya da 7 günde servis imkanı sunulacak. İzmir-Alsancak kalkışları pazar günleri 16:00'da Sete'den kalkışlar ise perşembe 02:00'de gerçekleşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir ile Fransa'nın liman kenti Sete arasında yeni Ro-Ro hattını açıyoruz. 2 Nisan'da açacağımız hattımız sayesinde yılda 52 sefer ile 13-15 bin aracın lojistiği sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.