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İzmir vapur seferlerine kuvvetli rüzgar engeli!

İzmir'de bugün öğleden sonra etkisini gösteren kuvvetli rüzgarın, zaman zaman etkisini arttırması sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edildi.

DHA

01.04.2023, 14:14

İzmir vapur seferlerine kuvvetli rüzgar engeli!

İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ), etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerini iptal etti.

İzmir'de öğleden sonra kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, özellikle Bostanlı ve Karşıyaka ilçelerinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri 13.15 itibariyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

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