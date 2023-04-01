Kimya fabrikasına kaçak içki baskını!

zmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki ticaretine yönelik bir kimya fabrikasına düzenlediği operasyonda 52 bin litre etil alkol ele geçirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Bornova'da bulunan bir kimya fabrikasında kaçak içki üretiminde kullanılan denatonyum benzoat isimli kimyasal maddenin çeşitli makinelerde ayrıştırıldığı ve elde edilen etil alkolün, kaçak içki yapımında kullanılmak üzere piyasaya sürüldüğüne yönelik bilgi elde edildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karacaoğlan Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Fabrikada yapılan aramada 52 bin litre etil alkol, 2 adet elektronik arıtma makinesi, 3 adet ambalajlama makinesi, 3 adet karıştırma kazanı, bir adet dolum makinesi, çok sayıda muhtelif ambalaj ve bidon ele geçirildi. İşletme sorumlusu M.H.H. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı. Zanlının işlemleri devam ediyor.