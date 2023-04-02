İZDO’dan depremzede diş hekimlerine destek

İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşların yanı sıra o bölgede görev yapan diş hekimleri için de harekete geçti. İZDO Genel Sekreteri Serdar Devrim Erkmen, 11 ili etkileyen, büyük can ve mal kaybına neden olan depremin yaralarını sarmak için oda olarak ilk günden itibaren çalışmalara başladıklarını söyledi.

ÖĞRENCİLERE BURS VERDİK

Erkmen, " İZDO üyesi diş hekimleri, Türk Diş Hekimleri Birliği'nin Maraş, Antakya ve Adıyaman'da hizmete sunduğu mobil diş kliniklerinde çalışmak üzere gönüllü olarak görev yapacaklar. Hekimlerimiz dönüşümlü olarak bölgeye giderek vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunacak. Mobil diş kliniklerine ayrıca diş ekipmanları ve donanım konusunda da destek olduk. İZDO üyeleri olarak, İzmire gelen depremzede diş hekimlerine barınma ve iş olanağı da sunduk. Depremin ilk gününden beri yaraları sarmak için olanaklarımızı seferber ettik" diye konuştu.

Genel Sekreter Erkmen, İzmirde diş hekimliği fakültelerinde okuyan ve depremden olumsuz etkilenen üniversite öğrencilerine yönelik bir burs kampanyasına da imza attıklarını söyledi. Oda bünyesinde Deprem Komisyonu kurulduğunu ifade eden Erkmen şöyle devam etti: "İZDO Öğrenci Kolu, diş hekimliği fakülteleri dekanları, odamız kurulları, semt temsilcileri ve çalışmalarda yer alan bir çok üyemiz diş hekimi ile yapılan toplantılar sonucunda diş hekimliği fakültelerinde okuyan öğrencilere ulaşıp durumlarını kontrol etmek, ihtiyaçlarını belirlemek için yola çıktık. Bu amaçla odamız bünyesinde 'depremzede öğrencilerle yardımlaşma komisyonu' ismiyle bir çalışma grubu oluşturduk. İlk iş olarak deprem bölgesinde ikamet edip şehrimizde okuyan öğrencileri öğrenci kolu çalışmasıyla belirledik. İletişime geçtiğimiz yaklaşık 140 öğrenciden, detaylı görüşmeler sonunda ihtiyaç sahibi olduğu anlaşılan 57 öğrencimizi belirledik. Öğrencilerimizin Mart ayına, gelecekteki meslektaşlarından sağlanan maddi destekle girmesini sağlayabildik. İki farklı derecede belirlenen burs yardımının, öğrencilerimizin okul hayatlarının son yılına kadar devam edeceğini komisyonumuz ve burs verenlerle kayıt altına alarak bu desteğin devamlılığını sağlamış olduk. Böylece aileleri ekonomik anlamda zarar gören öğrencilerin üniversite eğitimleri maddi olarak biraz olsun rahatlamış olacak."