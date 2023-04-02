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Haberler İzmir Yeşilçam’ın meşhur tuzağı gerçek oldu!

Yeşilçam’ın meşhur tuzağı gerçek oldu!

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de kredi kartı dolandırıcılarına yönelik düzenlenen Günbatımı Operasyonu’nda gözaltına alınan zanlılardan 8’i tutuklandı. Zanlıların, hedefteki kurbanın içeceğine ‘kokusuz aseton’ atıp uyutmaları ise, akıllara Yeşilçam filmlerini getirdi

2.4.2023

Gazete

Yeşilçam’ın meşhur tuzağı gerçek oldu!

İzmir'de özellikle kente gelen turistlerin banka hesaplarını ele geçiren çeteye yönelik 'Günbatımı Operasyonu'nda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Çetenin eğlence mekanlarına gelen müşterilerin içeceklerine kokusuz aseton atarak sersemlettikleri ve kredi kartlarından yüksek miktarda para çektikleri tespit edildi. Yürütülen çalışmalarda ele geçirilen hesapların şüpheli şahıslara ait birden fazla pos cihazından çekildiği, hesaplardan yüksek meblağda paraların kendi banka hesaplarına transfer edildiği, iş yeri sahibi, yetkilisi ve çalışanı konumunda bulunan şüphelilerin söz konusu eylemleri uzun zamandan bu yana gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

37 ADRESE EŞZAMANLI BASKIN
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, Özel Harekat polisinin de desteğiyle il genelinde 12 eğlence mekanı ve 25 ikamet olmak üzere 37 adrese eş zamanlı baskın düzenlemiş, operasyonda hedef 26 şüphelinin tamamı yakalanmıştı.

MESAJ YAZAN KURBANLARI OYALAMISLAR
ÖTE yandan dolandırılan kurbanlar ile çete üyeleri arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı. Dolandırılan vatandaşların daha sonra zanlılara ulaşarak paralarını geri istediği, şüphelilerin de kendilerini oyaladıkları mesajlaşmalar tutanaklara da geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10 şüpheli savcılık kararıyla emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında çete lideri H.A.'nın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.

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