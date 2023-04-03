Emniyet kemerli cinayette flaş gelişme! Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulandı!

Savunmalarında Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını, kendisinden maddi destek almadığını söyleyen sanık Buket Çelik hakkında 3'üncü duruşmada mütalaasını veren savcı, 'haksız tahrikle kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Davanın karar duruşması 31 Mart'ta görüldü. Duruşmaya sanık Çelik ile avukatı Kasım Şimşek, şikayetçi avukatı Halil İbrahim Karaağaç katıldı. Çelik, suçlamaları reddedip beraatini istedi. Mahkeme, Çelik'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza, haksız tahrik indirimiyle önce 15 yıla, ardından iyi hal indirimiyle 12 yıla indirildi. Taraf avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.