‘Gediz’in ıslah edilmesi gerek’

İzmir'in Menemen ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, Gediz Havzası'ndaki su sorunu ile ilgili acil tedbir alınması ve dere yataklarının ıslah edilmesi gerektiğini söyledi. Menemenli çiftçi Mustafa Kemal Sönmez, "Gediz'in ıslahı gerekli. Çevre illerden gelen su temizlenerek küçük göletlerde tutulmalı. Tarım ve hayvancılıkta önceliğimiz su olmalı" dedi.



HAYVANCILIK ETKİLENİYOR

Tarımda sulama sıkıntısı yaşandığında hayvancılık sektörünün bundan doğrudan etkilendiğini vurgulayan Sönmez, Menemen ovasında vahşi sulamanın hat safhada olduğunu öne sürdü. Çeşme'deki yerel yöneticiler mavi denize nasıl gözü gibi bakıyorsa, Menemen'deki tarım arazilerine de bu gözle bakılması gerektiğini ifade eden Sönmez, "Öncelikle Gediz ıslah edilmeli Yerel yöneticiler, besicilerin sorunlarını dinlemeli, çiftçiyi hayvancılığı kalkındıracak projeler üretmeli. Bu işin siyaseti ya da partisi yok. Yani halledilmeyecek meseleler değil. Çünkü devletin parası da var, ekipmanı da var, her şeyi var. Tarım ile hayvancılık başlı başına birer bakanlık olabilir. Ben Menemen İlçe Tarım Müdürlüğü'nden çok memnunum. Memurlar çok ilgililer. Geliyorlar, aşılarımızı yapıyorlar, çok mücadele ediyorlar" diye konuştu.



MENDERES ZEHİR SAÇIYOR

İzmir'in Pamucak sahilinde Küçük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü alanda bir deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, su rengi simsiyah akan Küçük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'nin biyoçeşitliliğini olumsuz etkilediğini söyledi. Sürücü, "Küçük Menderes'teki su tahlillerinin yapılması için ilgili kurumlara müracaat edeceğiz" diye konuştu.



METİN BURMALI/ KAZIM YÖRÜKCE/ ÖZEL HABER

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