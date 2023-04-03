İran’ın ezgileri deprem mağdurları için seslendirildi

Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Ege Bölgesi ve İran İşbirliği Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen İran Müziği Konseri'ne ev sahipliği yaptı. İran geleneksel müziğinin seslendirildiği konserden elden edilen gelirin tamamı depremzedelere bağışlandı. İran'ın en büyük sanatçıları arasında yer alan Mohammad Reza Shajarian anısına düzenlenen gecede konuşan Ege Bölgesi ve İran İşbirliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hossein Arian, Türkiye ve İran'ın uzun yıllardan bu yana oluşan derin ve zengin bir kültüre sahip olduğunu ifade ederek, "İki ülke arasındaki bu yakın ilişki Mevlana'nın var oluşu kadar eski ve kadim bir geçmişe dayanıyor. İki ülke arasında işbirliğinin daha da güçlenmesini diliyorum" dedi.

DİĞER