İzmir elektrik kesintisi 3 Nisan Pazartesi

GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde ne kadar süreli kesinti olacağını araştırıyor. İşte 3 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde ne kadar süreli kesinti olacağını araştırıyor. İşte 3 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:30 - 15:30
ALİAĞA / İZMİR
Kazım Dirik ( 344. SK. 345. SK. HÜRRİYET CD. ÖĞRT. HASAN MİRASÇI SK. )
KURTULUŞ ( 306. SK. FEVZİ PAŞA CD. HÜRRİYET CD. ŞEHİT KEMAL CD. )
YENİ ( GÜZELHİSAR HÜRRİYET CD. )
Saat : 10:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
ÇİÇEKLİ ( ÇAMLIK ÇAMLIK CD. PINARLI YASEMİN SK. )
YAKAKÖY ( ÇAMLIK CD. YAKA CD. )
Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
GÖKSU ( 637/24. SK. 637/25. SK. 637/26. SK. 637/27. SK. 637/28. SK. 637/4 637/5. SK. 648. SK. 648/1. SK. 648/2. SK. 648/5. SK. 649/1. SK. 649/6. SK. 690/1. SK. 691. SK. 691/2. SK. 691/4. SK. 692. SK. 693/24 637/10. SK. 637/15. SK. 637/23. SK. )
YEŞİLBAĞLAR ( 637/4 )
Saat : 10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
16 EYLÜL ( 3300/1. SK. 3319. SK. 3322. SK. 3322/1. SK. 3323. SK. 3324. SK. 3325. SK. 3326. SK. )
Saat : 9:00 - 10:30
KARABAĞLAR / İZMİR
AYDIN ( 4047/1. SK. 4145. SK. 4311. SK. 4312. SK. 4313. SK. YEŞİLLİK YEŞİLLİK CD. )
Saat : 12:00 - 13:30
KARABAĞLAR / İZMİR
AŞIK VEYSEL ( 5733/7. SK. 5733/8. SK. 5752. SK. 5753. SK. 5753/2. SK. 5753/3. SK. 5754. SK. 5943. SK. 5945. SK. PARK İÇİ YOLU YEŞİLLİK CD. )
KARABAĞLAR ( 5770. SK. 5771. SK. 5771/1. SK. 5772. SK. 5773/1. SK. 5784. SK. 5789 YEŞİLLİK CD. )
Saat : 9:00 - 14:00
KARABURUN / İZMİR
MORDOĞAN ( 47 52. SK. 63 64 83 AYIBALIĞI )
Saat : 13:30 - 15:00
KONAK / İZMİR
HALKAPINAR ( 1082. SK. 1201/1. SK. 1203/12. SK. )
Saat : 9:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
ATAKÖY ( 4103/1. SK. 5506. SK. 5602 5602/1 5602/1 SOKAK 5602/1. SK. 5603 5604. SK. 5605 5606/1 SOK 5606/1. SK. 5607/1 5609. SK. 5609/1 5610. SK. 5611. SK. 5612 5612. SK. 5613 5613. SK. 5620 SOKAK 5621 5621/3 5621/4 5621/5 5621/6 5621/6 SOKAK 5622/1 5622/1 sk. 5623 5623 sokak 7302 sokak BAĞ YERİ SK. BAĞYERİ ÇAPAR HARMANYERİ SK. ILIPINAR ILIPINAR SK. ILIPINAR SOKAK İZMİR MUSTAFA KEMAL MUSTAFA KEMAL SOKAK SAHİL CD. TAŞALTI Taşaltı sokak TAŞLI KÜMEEVLERİ SOKAK YEŞİL SK. )
ÇAKALTEPE ( SAHİL CD. )
ÇAMÖNÜ ( 10. SK. 11. SK. 12. SK. 13 13. SK. 14. SK. 15 SOKAK 16 SOKAK 16. SK. 17. SK. 18. SK. 19. SK. 20. SK. 21 21 SOKAK 21. SK. 21/1. SK. 21/2 21/3 sokak 22. SK. 22/2. SK. 23. SK. 24. SK. 25. SK. 26. SK. 27. SK. 28. SK. 29. SK. 8. SK. 9. SK. İZMİR SEVGİ CD. VATAN CD. )
DEĞİRMENDERE ( 23 NİSAN 23 NİSAN CD. GÜREN SK. İZMİR KLOPHON SK. KOY İCİ YOL KOY YOLU KURUDERE SK. MUZAFFER SK. )
Saat : 9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
IRMAK ( 548/1. SK. TURGUT ÖZAL BLV. 548. SK. 538. SK. 538/1. SK. 542. SK. 543. SK. 544. SK. 545. SK. 546. SK. 547. SK. )
GÖLCÜK ( 431. SK. 435. SK. 436. SK. 442. SK. 443. SK. 9434. SK. 9437. SK. TURGUT ÖZAL BLV. )
Saat : 9:00 - 10:30
NARLIDERE / İZMİR
2. İNÖNÜ ( 27 MAYIS CD. DAĞDELEN SK. MUSA ANTER MUSA ANTER SK. SÖZER SK. )
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
GÖLCÜK ( SİTE-3 SK şehit gürol madan cad TİLKİLİ SOKAK )
ZAFER ( 1329. SK. ŞEHİT OSMAN ERGÜR SK. )
Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
ATATÜRK