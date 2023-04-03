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Haberler İzmir İzmir polisi kaçakçılara göz açtırmadı! 672 milyon 490 bin adet ele geçirildi

İzmir polisi kaçakçılara göz açtırmadı! 672 milyon 490 bin adet ele geçirildi

İzmir’de kaçıkçılığa geçit vermeyen polis ekipleri yaptığı operasyonda bir 672 milyon 490 bin kaçak makaron ele geçirdi. Başarılı geçen operasyonda yakalanan makaronların sayısıyla rekor kırıldı.

İHA

03.04.2023, 09:37

İzmir polisi kaçakçılara göz açtırmadı! 672 milyon 490 bin adet ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda H.Ş., A.S. ve B.D.'nin Menderes ilçesinde depolarda kaçak makaron ve tütün sakladığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen 4 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplam 672 milyon 490 bin kaçak makaron, 1.5 ton kıyılmış tütün ele geçirilirken, 3 şüpheli de polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, İzmir polisi tarafından yapılan operasyon tek seferde yakalanan kaçak makaronların sayısı Türkiye rekoru kırdı.

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