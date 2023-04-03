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İzmir ve İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı

İzmir ve İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'ne yönelik 20 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

03.04.2023, 10:00

İzmir ve İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve örgütlü suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde örgüte eleman aktarımı sağlayanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetinde bulundukları yönünde bilgi üzerine şüpheliler teknik takibe alındı.

Yapılan teknik dinleme sonucunda 22 şüpheliyi yakalamak için İstanbul ve İzmir'de toplam 20 adrese operasyon yapıldı. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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