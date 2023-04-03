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Haberler İzmir Sahte dekont operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Sahte dekont operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İzmir merkezli sahte dekont dolandırıcılığı operasyonunda yeni gelişme... İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Denizli'de sahte banka dekontları yoluyla dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İHA

03.04.2023, 18:39 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023, 18:43

Sahte dekont operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İzmir merkezli 5 ilde sahte dekont çetesine operasyon

İzmir'de ikinci el otomobillerini satmak isteyenlerle anlaşma yapıp araçların devri için yapılan noter işlemleri sırasında sahte banka dekontu göndererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma yürütülmüş, aynı kişilerin kırsal mahallelerde de üreticilerden tarım ürünleri ve küçükbaş hayvanlarını alarak yine sahte banka dekontlarıyla dolandırıcılık yaptıklarını belirleyen polis, 31 Mart'ta İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Denizli'de toplam 16 şüpheliye yönelik operasyon başlatmıştı. Yapılan baskınlarda 14 kişi gözaltına alınmıştı.

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