  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Tacizciye meydan dayağı!

Tacizciye meydan dayağı!

3.4.2023

Gazete

Tacizciye meydan dayağı!
İzmir'in Konak ilçesinde iddiaya göre bir kadına tacizde bulunan bir erkek, mahalleli tarafından dövüldü. Olay dün öğle saatlerinde Altıntaş mevkiinde meydana geldi. Bir kadına sözlü ve fiziki tacizde bulunan şahıs, kadının çığlık çığlığa tepki vermesi üzerine çevredeki vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen kadının yakınları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından zor sakinleştirildi. Tacizci, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA