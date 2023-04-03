Tacizciye meydan dayağı!

İzmir'in Konak ilçesinde iddiaya göre bir kadına tacizde bulunan bir erkek, mahalleli tarafından dövüldü. Olay dün öğle saatlerinde Altıntaş mevkiinde meydana geldi. Bir kadına sözlü ve fiziki tacizde bulunan şahıs, kadının çığlık çığlığa tepki vermesi üzerine çevredeki vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen kadının yakınları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından zor sakinleştirildi. Tacizci, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

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