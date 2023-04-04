3 yaralıyı bırakıp kaçan sürücü aranıyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Onur Göktaş (28) yönetimindeki otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Yeni Girne Caddesi yolu üzerinde çarpıştı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü kazanın ardından kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Onur Göktaş, Özlem Çidan (31) ve Cüneyt Bozkurt (31) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.zmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda H.Ş., A.S. ve B.D.'nin Menderes ilçesinde depolarda kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütün sakladığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen 4 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplam 672 milyon 490 bin kaçak makaron, 1.5 ton kıyılmış tütün ele geçirilirken, 3 şüpheli de polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, İzmir polisi tarafından yapılan operasyon tek seferde yakalanan en çok kaçak makaron olarak Türkiye rekoru kırdı.

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