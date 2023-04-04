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Diyarbakır'dan İzmir'e iz sürmüş! Kardeşinin kaçtığı kişiyi sokak ortasında darbetti!

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen olayda kız kardeşlerinin kaçarak evlendiği şahsı bulmak için Diyarbakır'dan yollara düşen iki kardeş, bahsi geçen kişiye sokak ortasında saldırdı. Uzun süren saldırının ardından, kardeşler olay yerinden kaçarken, yaralanan Z.T. çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polisler, saldırıdan sorumlu kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

04.04.2023, 15:27

Kız kardeşinin kaçarak evlendiği adamı bulmak için Diyarbakır'dan İzmir'e gelen iki kardeş, kız kardeşinin evlendiği şahsı bulup sokak ortasında darbetti. Meydana gelen saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Diyarbakır’dan İzmir’e iz sürmüş! Kardeşinin kaçtığı kişiyi sokak ortasında darbetti!

Olay dün saat 12.00 sıralarında Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi Kazım Dirik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Z.T. (33), tanıştığı bir kişiyle beraber kaçıp İzmir'in Torbalı ilçesine yerleşti ve evlendi.

Diyarbakır’dan İzmir’e iz sürmüş! Kardeşinin kaçtığı kişiyi sokak ortasında darbetti!

Kız kardeşinin kaçtığı kişiyi araştıran İ.B. ve M.B. ise uzun süre iz sürerek ikilinin Torbalı'da olduğunu öğrendi.

Diyarbakır’dan İzmir’e iz sürmüş! Kardeşinin kaçtığı kişiyi sokak ortasında darbetti!

Daha sonra ilçeye gelerek Z.T.'yi takip eden iki kardeş, Z.T.'ye caddede yürüdüğü esnada arkadan saldırıp vurmaya başladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken, Z.T.'yi darbeden şahıslar daha sonra olay yerinden araçla kaçtı.

Diyarbakır’dan İzmir’e iz sürmüş! Kardeşinin kaçtığı kişiyi sokak ortasında darbetti!

Yaralanan Z.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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