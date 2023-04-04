  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kirasını 11 lira eksik yatırınca evinde oldu! Mahkeme tahliye kararı verdi!

Kirasını 11 lira eksik yatırınca evinde oldu! Mahkeme tahliye kararı verdi!

İzmir'in Bornova ilçesinde, 1774 lira olan kirasını 11 lira eksik yatıran E.T.'ye ev sahibi tarafından dava açıldı. Mahkeme, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiğini belirterek, E.T.'nin evden tahliyesine karar verdi. Ev sahibinin avukatı karara ilişkin, "Kiraların anlaşılan rakam üzerinden net olarak yatırılması gerekiyor. 5 kuruş için bile tahliye edilebilrisiniz." dedi.

DHA

04.04.2023, 10:56

İzmir'de ev sahibi S.F. (60), 1774 lira olan kirayı 11 lira eksik yatıran kiracısı E.T.'ye (35) dava açtı. Mahkeme, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiğini belirtip, E.T.'nin evden tahliyesine karar verdi.

Kirasını 11 lira eksik yatırınca evinde oldu! Mahkeme tahliye kararı verdi!

Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'ndeki bir binada 5 yıldır oturan E.T., 1774 lira olan kirasını 7 lira eksik yatırdı, 4 lirası ise banka komisyonu olarak kesildi.

Kirasını 11 lira eksik yatırınca evinde oldu! Mahkeme tahliye kararı verdi!

Ev sahibi S.F., toplamda 11 lira eksik yatan kira için İzmir 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Hakim, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiğini belirtip, E.T.'nin evden tahliyesine hükmetti. E.T.'nin avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Kirasını 11 lira eksik yatırınca evinde oldu! Mahkeme tahliye kararı verdi!

Ev sahibi S.F.'nin avukatı Mürsel Yiğit karara ilişkin, "Kiraların anlaşılan rakam üzerinden net olarak yatırılması gerekiyor. Bu nedenle kiracılar, banka yoluyla kira bedellerini gönderirken dikkat etmeli.

Kirasını 11 lira eksik yatırınca evinde oldu! Mahkeme tahliye kararı verdi!

Banka komisyon miktarının kesinlikle kira bedelinden düşülmemesi gerekiyor. 5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA