Soyer’in torpillisi HDP çatısı altında çalışıyor

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in HDP kontenjanından istihdam ettiği Aylin Aker isimli belediye işçisinin HDP'nin çatısı altında seçime gireceği Yeşil Sol Parti'nin Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı. Daha önce terörle ilgili bazı operasyonlarda gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirtilen Aylin Aker, Tunç Soyer döneminde belediyede işe yerleştirilmişti.

KİRLİ PAZARLIĞIN KANITI

Aker'in, Tunç Soyer'in Valiliğin yaptığı güvenlik soruşturmasında hakkında olumsuz rapor verilen 15 belediye personoli arasında yer aldığı kaydedildi. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'in bu nedenle Aker'i önce işten çıkardığı ancak ilgili kanuni düzenleme kalkınca tekrar işe aldığı öne sürüldü. Söz konusu görevlendirme, başta CHP olmak üzere Millet İttifakı'nın HDP ile kirli pazarlıklar içinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.