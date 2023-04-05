11 lira eksik kira için tahliye kararı

İzmir'de mahkeme kira bedelini bir ay 4 lira, diğer ay 7 lira eksik yatırdığı için 5 yıllık kiracısına dava açan ev sahibini haklı buldu. Bornova ilçesinde yaşayan S.E, 5 yıllık kiracısı E.T'nin 1774 lira olan kira bedelini, bir ay 4 lira, diğer ay 7 lira eksik ödediğini öne sürerek, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, yargılama sonunda ev sahibini haklı bularak kiracının tahliyesine hükmetti. Hakim kararında, kiracı E.T'nin kirayı anlaşılan tutar üzerinden eksiksiz yatırması gerektiğini belirtti. Ev sahibinin avukatı Mürsel Yiğit, belirlenen kira miktarları üzerinden 1 lira dahi eksik yatırılması durumunda ne kadar düzenli kira ödenirse ödensin tahliye kararı çıkabildiğini belirterek, kiracıların banka dekontlarını kontrol etmesinin önem taşıdığını ifade etti. Öte yandan, kiracının kararı istinafa taşıdığı öğrenildi.

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