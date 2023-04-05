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İzmir'de şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde saatlerdir haber alınamayan 56 yaşındaki Latif Baştürk, kalbinden vurulmuş halde bulundu. Baştürk’ün intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

İHA

05.04.2023, 16:12

İzmir’de şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu

Torbalı'nın Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan, dün akşam evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 56 yaşındaki Latif Baştürk, boş arazide köylüler tarafından kalbinden vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Baştürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Öte yandan ölü olarak bulunduğu yerde bir tüfek olduğu öğrenilen Baştürk'ün intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Hiç evlenmediği ve yaşlı ve yatalak olan annesine baktığı öğrenilen Latif Baştürk'ün ölümüyle ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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