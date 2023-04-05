  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucuya geçit yok! 74 ayrı operasyonda 54 tutuklu!

İzmir'de uyuşturucuya geçit yok! 74 ayrı operasyonda 54 tutuklu!

İzmir'de 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında 74 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 108 şüpheliye adli işlem uygulanırken 54 şüpheli ise tutuklandı.

İHA

05.04.2023, 11:11

İzmir’de uyuşturucuya geçit yok! 74 ayrı operasyonda 54 tutuklu!

İzmir'de polis ekipleri tarafından bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 108 şüpheliye adli işlem yapıldı, 54 şüpheli ise tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kent genelinde 74 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda, 12 kök kenevir bitkisi, 5 kilo 643 gram esrar-skank, 989 gram kokain, 727 gram metamfetamin, 1.852 adet extacy, 140 adet captagon, 34 bin 817 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çokça uyuşturucu madde, 7 adet hassas terazi, 7 adet tabanca, 4 adet tüfek ve suçtan elden edilen 55 bin 796 Türk Lirası ele geçirildi.

54 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Öte yandan operasyonlarda toplam 108 şüpheliye adli işlem uygulanırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü tutuklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA