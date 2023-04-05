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Haberler İzmir Otel önünde infaz!

Otel önünde infaz!

Buca’da bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan genç, otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan talihsiz genç, aşırı kan kaybından dolayı hayatını kaybetti.

5.4.2023

Gazete

Otel önünde infaz!
İzmir'in Buca ilçesinde 34 yaşındaki Bayram Ulgaç isimli genç, çalıştığı otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına isabet eden kurşun nedeniyle aşırı kan kaybeden Ulgaç, hemen olay yakınındaki özel hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis çevrede güvenlik tedbirleri alırken, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edilmesi için çalışma başlattı.



TELEFONU İNCELENİYOR
Akıl almaz olay önceki gün akşam saatlerinde Buca 202/5 sokak No:12 adresindeki otelin önünde meydana geldi. Otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Ulgaç'ın ölümünün ardından, polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ulgaç'ın cep telefonu kayıtlarının da titizlikle araştırılacağı öğrenildi. Talihsiz gencin cenazesi, otopsi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

FATİH ŞENDİL/ ÖZEL HABER
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