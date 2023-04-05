Otel önünde infaz!

İzmir'in Buca ilçesinde 34 yaşındaki Bayram Ulgaç isimli genç, çalıştığı otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına isabet eden kurşun nedeniyle aşırı kan kaybeden Ulgaç, hemen olay yakınındaki özel hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis çevrede güvenlik tedbirleri alırken, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edilmesi için çalışma başlattı.Akıl almaz olay önceki gün akşam saatlerinde Buca 202/5 sokak No:12 adresindeki otelin önünde meydana geldi. Otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Ulgaç'ın ölümünün ardından, polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ulgaç'ın cep telefonu kayıtlarının da titizlikle araştırılacağı öğrenildi. Talihsiz gencin cenazesi, otopsi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.