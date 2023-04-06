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Haberler İzmir “15 Mayıs’ta AK Parti’yle güzel bir güne uyanacağız”

“15 Mayıs’ta AK Parti’yle güzel bir güne uyanacağız”

6.4.2023

Gazete

“15 Mayıs’ta AK Parti’yle güzel bir güne uyanacağız”
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bayraklı ilçe teşkilatı ile buluştu. Ana kademe, kadın ve gençlik kolları tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Saygılı, Türkiye'nin 15 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ile güzel bir güne uyanacağını söyledi. İLÇE başkanlığına atanan Metehan Yeğen ile yönetimini tebrik eden Saygılı, "Çok güzel bir enerjiniz var, bu enerjiyi sahaya da yansıttığınızı biliyorum. Tüm teşkilatlarımız, gencimizle büyüğümüzle kadınımızla tam kapasite sahada hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı gece gündüz demeden hemşehrilerimize anlatacağız. Gerekirse uyumayacağız ve kapı kapı dolaşarak gönüllere gireceğiz" diye konuştu.
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