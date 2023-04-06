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Haberler İzmir Çeşme doluya teslim oldu!

Çeşme doluya teslim oldu!

İzmir'in Çeşme ilçesindeki sağanak yağış yerini doluya bıraktı, plaj ve caddeler beyaza büründü. Bazı sokaklarda yaşanan su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti.

06.04.2023, 10:42 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023, 11:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası İzmir'in bazı bölgelerinde yağış, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Çeşme doluya teslim oldu!

Çeşme ilçesinde şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı.

Çeşme doluya teslim oldu!

Kentin cadde ve sokaklarını, plajları kar yağmış gibi beyaza bürüyen dolu yağışı, ulaşımda zaman zor anlar yaşattı.

Çeşme doluya teslim oldu!

Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak, yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı.

Çeşme doluya teslim oldu!

Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle İzmir'in turistik kenti beyaza büründü.

Çeşme doluya teslim oldu!

Dolu nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bir alışveriş merkezinin önündeki sundurma da çöktü.

Çeşme doluya teslim oldu!

Bazı sokaklarda yaşanan su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çeşme doluya teslim oldu!

Çeşme'de beyaz bir manzaraya alışık olmayan bazı ilçe sakinleri ise çocuklarıyla plajda yürüyüş yaptı, dolu tanelerinden kartopu yapmaya çalıştı.

Çeşme doluya teslim oldu!

Bembeyaz olan sahil böyle görüntülendi.

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