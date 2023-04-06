Çeşme doluya teslim oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası İzmir'in bazı bölgelerinde yağış, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası İzmir'in bazı bölgelerinde yağış, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Çeşme ilçesinde şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı.
Kentin cadde ve sokaklarını, plajları kar yağmış gibi beyaza bürüyen dolu yağışı, ulaşımda zaman zor anlar yaşattı.
Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak, yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı.
Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle İzmir'in turistik kenti beyaza büründü.
Dolu nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bir alışveriş merkezinin önündeki sundurma da çöktü.
Bazı sokaklarda yaşanan su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Çeşme'de beyaz bir manzaraya alışık olmayan bazı ilçe sakinleri ise çocuklarıyla plajda yürüyüş yaptı, dolu tanelerinden kartopu yapmaya çalıştı.
Bembeyaz olan sahil böyle görüntülendi.