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İzmir'de komşular arasında gürültü cinayeti!

İzmir'in Torbalı ilçesinde gürültü yüzünden tartıştığı komşusunun kapısına giden 18 yaşındaki genç, kapı yüzüne kapatılınca tabancayla ateş etti. Kapıyı delen mermi, arkasında bulunan 56 yaşındaki kadına denk geldi. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

İHA

06.04.2023, 14:54

İzmir’de komşular arasında gürültü cinayeti!

İzmir'de dün gece saatlerinde Torbalı Ertuğrul Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda yaşayan ve daha öncede gürültü gerekçesiyle tartıştıkları öğrenilen iki aile gürültü yüzünden bir daha tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Y. (18), komşusunun kapısına gitti.

Alkollü olduğu iddia edilen komşu, kapısına gelen D.Y.'ye damacana fırlatıp kapıyı kapattı. Kapının yüzüne kapatılması üzerine sinirlenen D.Y. ise belindeki tabancayla kapıya doğru ateş etti. Kapıyı delen kurşun kapının arkasında bekleyen 56 yaşındaki Hanife Doymuş'un kafasına isabet etti. Doymuş, kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hanife Doymuş'un hayatını kaybettiği belirlenirken, D.Y. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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