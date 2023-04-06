Temayül yoklamasında tartışma yaratan fotoğraf

İYİ Parti İzmir'de hafta sonu milletvekili aday adaylarıyla ilgili olarak temayül yoklaması yaptı. Alana gelen ve oy kullanacak olanların arasında kim tarafından, nasıl dağıtıldığı belli olmayan fotoğraflar şok etkisi yarattı. Fotoğraflarda İyi Parti'den İzmir milletvekili olmak için aday adayı olan Öztürk Keskin'in 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi üyesi 7 genci öldürmekten hükümlü Haluk Kırcı ile samimi pozları olduğu görüldü. Fotoğrafların, 7'li koalisyona destek veren TİP'liler ile CHP arasında rahatsızlık yarattığı kaydedildi.

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