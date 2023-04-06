Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar, zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu. İzmir'de polis ekipleri tarafından bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili olarak 108 şüpheliye adli işlem yapıldı, 54 şüpheli ise tutuklandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde gerçekleştirdiği 74 ayrı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, 12 kök kenevir bitkisi, 5 kilo 643 gram esrar-skank, 989 gram kokain, 727 gram metamfetamin, 1.852 adet extacy, 140 adet captagon, 34 bin 817 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çokça uyuşturucu madde, 7 adet hassas terazi, 7 adet tabanca, 4 adet tüfek ve suçtan elden edilen 55 bin 796 Türk Lirası ele geçirildi. Operasyonlarda 108 şüpheliye adli işlem uygulanırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü tutuklandı.Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçeleri ile İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Önceden belirlenen 30 adrese sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı. Narkotik, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş ile Özel Harekat Şube Müdürlükleri ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği'nden 41 ekip, 168 personel ile 4 narkotik arama köpeğinin katıldığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 1 Kalaşnikof tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 527 mermi ele geçirildi. 31 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.