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Haberler İzmir İzmir'de saksı ve arı kovanlarına kenevir eken şahıs yakalandı

İzmir'de saksı ve arı kovanlarına kenevir eken şahıs yakalandı

İzmir Kiraz’da, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edilen adrese jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda saksı ve boş arı kovanların içeresine 37 bin 450 kök kenevir ele geçirilirken Y.B. adlı şahıs yakalandı.

07.04.2023, 11:46

İzmir’de saksı ve arı kovanlarına kenevir eken şahıs yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla operasyonlarına devam ediyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kiraz Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınan adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, saksı ve boş arı kovanların içeresine ekili vaziyette toplam 37 bin 450 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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