Menemen için yine olsa yine aynı şeyi yaparım

MENEMEN Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Nisan ayı meclis oturumunda önceki yıl kullandıkları kredi için yöneltilen eleştirilere yanıtı verdi. Meclisin gündeminde yer alan 2022 yılı faaliyet raporu, oy çokluğuyla meclisten geçti. Faaliyet raporu oylaması öncesi konuşan Menemen Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Ali Yılmaz, 1 Şubat 2022 tarihinde Menemen Belediyesi'nin aldığı 25 milyon lira kredi için açtıkları davanın leyhlerine sonuçlandığını dile getirdi.

'KURUMUN BORCUNU ÖDEDİK'

PEHLİVAN, "Faaliyet raporuna olumlu yönde oy veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonuçta biz hepimiz biriz, 'birlikte yönetelim' mantalitesindeyiz. Faaliyet raporunun içeriğinde zaten bütün yıl bu yapmış olduğumuz etkinliklerimizi, icraatlarımızı ifade ettik. Ali Yılmaz, 25 milyon TL krediden bahsetti. Davayı kazandıklarından bahsetti. Evet 25 milyon TL kredi kullandık ve bu konuyla ilgili yargılanıyorum. Biz bu 25 milyon TL'yi neden kullandık? 14,5 yıllık ödenmeyen ikramiyeler, 4,5 ay geriden gelen maaşlar gibi işçi alacaklarımız ve Menemen esnafına gırtlağa kadar borca dayanmış bir kurumun borçlarına ödemek için bu krediyi kullandık. Yine olsa yine aynısını yaparım. İşçimiz için, Menemen esnafı için, Aydın Pehlivan ceza almış zerre-i miskal umurumda değil. Menemen halkı için de işçimiz için de Menemen esnafımız için de canımı veririm" dedi.

"MENEMEN'İN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

SEYREK'TEKİ arsa satışları hakkında da konuşan Pehlivan, "Arsalar sürekli bir temcit pilavı gibi önümüze geliyor. Seyrek arazilerimizle ilgili ihaleye çıkıldı ve satış yapıldı. Biz şu anda Menemen'in, Menemenli kıymetli hemşerilerimizin geleceğini düşünüyor, önünü açıyoruz" dedi.