  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Merakı pahalıya patladı! Fotoğraf çekeyim derken aracından oldu

Merakı pahalıya patladı! Fotoğraf çekeyim derken aracından oldu

İzmir'in Beydağ ilçesinde bir sürücü el frenini çekmeden göl kenarında fotoğraf çekmek için aşağıya indi. Boş viteste kalan araç sürücünün inmesinin ardından suya düşere akıntıyla sürüklendi.

AA

07.04.2023, 14:30

Merakı pahalıya patladı! Fotoğraf çekeyim derken aracından oldu

İzmir'in Beydağ ilçesinde fotoğraf çekmek isteyen bir kişinin el frenini çekmeden indiği hafif ticari aracı, baraj gölüne düştü. Beydağ Baraj Gölü'ne hafif ticari bir aracın düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç sahibi N.K. ifadesinde, baraj gölü kıyısında durdurduğu aracından fotoğraf çekmek amacıyla indiğini ancak el frenini çekmediği söyledi.

El freni çekilmeyen ve boş viteste kalan aracının, aşağı inmesinin ardından suya düştüğünü anlatan N.K. aracın daha sonra akıntıyla sürüklendiğini belirtti.

Tavan seviyesine kadar su altında kalan aracın çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA