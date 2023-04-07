Merakı pahalıya patladı! Fotoğraf çekeyim derken aracından oldu

İzmir'in Beydağ ilçesinde fotoğraf çekmek isteyen bir kişinin el frenini çekmeden indiği hafif ticari aracı, baraj gölüne düştü. Beydağ Baraj Gölü'ne hafif ticari bir aracın düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç sahibi N.K. ifadesinde, baraj gölü kıyısında durdurduğu aracından fotoğraf çekmek amacıyla indiğini ancak el frenini çekmediği söyledi.

El freni çekilmeyen ve boş viteste kalan aracının, aşağı inmesinin ardından suya düştüğünü anlatan N.K. aracın daha sonra akıntıyla sürüklendiğini belirtti.

Tavan seviyesine kadar su altında kalan aracın çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.